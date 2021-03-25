Виявлений в Україні модифікований "британський" штам коронавірусу має мутації, через які COVID-19 дуже швидко проникає у клітини людини.

Про це розповіла в інтерв’ю німецькій міжнародній телерадіокомпанії Deutsche Welle докторка біологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України Ганна Геращенко.

Як відомо, науковці інституту провели секвенування 17 зразків, які відібрали у пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківська, а також у двох інфікованих з Києва. У всіх зразках вони виявили нові мутації “британського” штаму коронавірусу.

“Нашим завданням було зрозуміти, що саме відбувається на Прикарпатті, адже там згідно з даними клініцистів, у хворих був важкий перебіг хвороби, якого раніше вони не спостерігали. Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох – з Києва (для контролю), ми виявили у всіх зразках новий для України “британський” штам коронавірусу, який на додаток має нові мутації“, – зазначила в інтерв’ю Ганна Геращенко.

За її словами, зазначений штам в Україні має мутації, які провокують швидкий розвиток хвороби.

“Цей штам має мутацію в білка S-501, яка відповідає за те, що вірус дуже швидко проникає у клітини людини та дуже швидко провокує розвиток хвороби. Окрім цього, є певні зміни, які дають змогу вірусу швидше розмножуватися, ніж попередні штами, які ходили в Україні”, – пояснила Геращенко.

“Ми не знаємо, як цей штам потрапив до України. Можливо, його завезли заробітчани, а може, іноземці, які приїжджали на лижі в Буковель”, – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи може в Україні з’явитися “український штам” коронавірусу, Геращенко наголосила, що у “британського” штаму “є певні українські зміни, але на властивості це впливає не так сильно”, щоб говорити про окремий штам.

Вона зазначила, що “ці мутації ще не закріпилися, оскільки зустрічаються лише у поодиноких зразках”.

Геращенко також розповіла, які ще варіанти коронавірусу поширювалися в Україні.

“В Україні ходили 6-7 європейських штамів, які не мали цих загрозливих мутацій. Тому наша влада розслабилася, бо на ті штами, які вже ходили у нас, частина людей вже перехворіла, і вірус не міг так швидко розмножуватись, бо частина людей набула імунітет. Але, на жаль, все пішло за іншим сценарієм. Почали з’являтися дуже небезпечні форми коронавірусу, які мають більшу заразність, швидкість розповсюдження, важчі клінічні прояви”, – заявила вона.