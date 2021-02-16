Верховна Рада України провалила сьогодні голосування за законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення". Це викликало розчарування серед нардепів від "Слуги народу".

Відповідне листування в чаті фракції “слуг” потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.

За проєкт закону № 4167 проголосував 221 нардеп (при 226 мінімально необхідних): 164 – від “Слуги народу”, 22 – від “Європейської Солідарності”, 7 – від групи “За майбутнє”, 11 – від групи “Довіра”, 12 – від “Голосу” та 5 позафракційних.

Жодного голосу не дали нардепи від ОПЗЖ, ВО “Батьківщина”.

Згодом 277 голосами документ скерували на повторне перше читання.

Після провалу голосування “слуги народу” поділилися думками з цього приводу в чаті фракції.

“Дуже сумно, що не прийняли екологічний законопроєкт. Наші громадяни ще довше дихатимуть сіркою і всілякими шлаками в промислових містах. Це коштуватиме здоров’я і життя людей”, – зазначив нардеп Мар’ян Заблоцький.

Під час листування висловлювалася думка, що “слуги” “були на висоті”, оскільки дали за закон 164 голоси.

Про що законопроєкт?

Ініціатором документа є Кабінет Міністрів.

Метою проєкту закону є “встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності”.

Забезпечити високий рівень захисту довкілля пропонувалося шляхом “впровадження інтегрованого дозволу для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля”. Це, зокрема, підприємства у сфері енергетики, виробництва та обробки металів, переробки, мінеральної сировини, хімічної промисловості тощо.

Законопроєктом визначаються основні вимоги до такого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання інтегрованого дозволу, процедура його видачі, підстави для відмови у видачі, підстави та порядок зупинення та анулювання інтегрованого дозволу.

Як раніше зазначали в пресслужбі Кабінету Міністрів, інтегрований дозвіл “встановлюватиме вимоги до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля”.

“Він охоплюватиме вимоги до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спецводокористування та управління відходами. Отримання такого дозволу найбільшими забруднювачами стане обов’язковим”, – наголошували в Кабміні.

Законопроєктом пропонується запровадити електронну систему видачі інтегрованих дозволів, що має “зменшити адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання та оптимізувати взаємодію держави, бізнесу і громадськості”.

“Суб’єкти господарювання будуть зобов’язані здійснювати моніторинг викидів та щорічно звітуватимуть про дотримання умов інтегрованого дозволу. Якщо ці умови порушуватимуться, дозвіл може бути анульований. А це означає, що робота підприємства буде зупинена до виконання законних вимог держави”, – вказували в Кабміні.