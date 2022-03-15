Радник голови Офісу президента та перемовник від української делегації Михайло Подоляк підбив проміжні підсумки перемовин з російською стороною.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Перемовини тривали 6 годин. Продовження перенесли на завтра. Сьогодні – другий день четвертого раунду перемовин між Україною та Росією. Вчора Михайло Подоляк повідомив, що в переговорному процесі з технічних причин було взято паузу до 15 березня. Перемовини проходять в онлайн-форматі, українська делегація перебуває в Києві.

Сьогоднішні перемовини Михайло Подоляк назвав дуже важкими та в’язкими, однак, відзначив, що є простір для компромісів.

“Продовжимо завтра. Дуже важкий та в’язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах”, – написав радник Єрмака.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що вважає Єрусалим місцем, де можуть відбутися переговори між Україною та РФ.