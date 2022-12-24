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«Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва»: посол США засудила обстріл Херсона

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк зреагувала на черговий воєнний злочин російських армійців, які сьогодні обстріляли центр Херсона, вбивши та поранивши низку цивільних.

Субота, 24 грудня 2022, 15:09
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Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

Пані посол США наголосила, що російські окупанти сьогодні вчергове здійснили жорстку атаку на нещодавно звільнений Херсон.

Брінк зауважила, що жителі Херсона і так сильно постраждали. коли російські окупаційні війська втікали з міста, відключивши електро- та водопостачання.

“За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва”, – написала пані посол США.

Як відомо, 24 грудня російські армійці обстріляли Херсон. Під вогнем опинився центр міста. За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинуло семеро осіб ще 58 – поранені,  яких 18 у тяжкому стані.

Теги: Росія, Бріджит Брінк, вбивство цивільних, злочини росіян, обстріл Херсона, пані посол США, Росія, США, Україна, Херсон

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