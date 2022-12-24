«Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва»: посол США засудила обстріл Херсона

Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.
Пані посол США наголосила, що російські окупанти сьогодні вчергове здійснили жорстку атаку на нещодавно звільнений Херсон.
Брінк зауважила, що жителі Херсона і так сильно постраждали. коли російські окупаційні війська втікали з міста, відключивши електро- та водопостачання.
“За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва”, – написала пані посол США.
Today, another brutal attack by Russia on recently-liberated Kherson. The city’s citizens already suffered so much when Russia’s retreating forces cut off power & water. Initial reports indicate many dead and injured. Truly horrific, especially on Christmas Eve.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 24, 2022
Як відомо, 24 грудня російські армійці обстріляли Херсон. Під вогнем опинився центр міста. За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинуло семеро осіб ще 58 – поранені, яких 18 у тяжкому стані.
- Протягом п’ятниці, 23 грудня, війська РФ 74 рази відкривали вогонь по Херсонській області. Багато загиблих та постраждалих. Серед поранених 6-річна дівчинка, її стан тяжкий.