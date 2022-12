«Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва»: посол США засудила обстріл Херсона

Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

Пані посол США наголосила, що російські окупанти сьогодні вчергове здійснили жорстку атаку на нещодавно звільнений Херсон.

Брінк зауважила, що жителі Херсона і так сильно постраждали. коли російські окупаційні війська втікали з міста, відключивши електро- та водопостачання.

“За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва”, – написала пані посол США.

Today, another brutal attack by Russia on recently-liberated Kherson. The city’s citizens already suffered so much when Russia’s retreating forces cut off power & water. Initial reports indicate many dead and injured. Truly horrific, especially on Christmas Eve.

