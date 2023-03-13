Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нині у боях на Донбасі зараз вирішується, яким буде наше майбутнє.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він зазначив, що сьогодні був на звʼязку з нашими командувачами, з розвідкою.

Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо”, – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюється наше майбутнє, всіх українців.

Президент висловив вдячність кожному і кожній, хто зараз у бою, всім, хто захищає позиції і бʼється за Україну та своїх побратимів, хто ніколи не підводить того, хто поруч на позиції.

Сьогодні глава держави особливо відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута.

Зазначимо, триває триста вісімдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.