Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Він зазначив, що сьогодні був на звʼязку з нашими командувачами, з розвідкою.
Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо”, – наголосив президент.
Зеленський зауважив, що Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюється наше майбутнє, всіх українців.
Президент висловив вдячність кожному і кожній, хто зараз у бою, всім, хто захищає позиції і бʼється за Україну та своїх побратимів, хто ніколи не підводить того, хто поруч на позиції.
Сьогодні глава держави особливо відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута.
Зазначимо, триває триста вісімдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.
- Минулого року Україна стала третім за обсягом імпортером зброї у світі. Це вдалося завдяки військовій допомозі США і Європи після російського вторгнення.
- Глава литовської розвідки Елегіюс Паулавичюс заявив, що поточні ресурси Росії дозволять їй продовжувати подібний рівень війни ще принаймні 2 роки.
- Військовий Олександр Мацієвський, якого росіяни стратили за гасло “Слава Україні!”, виявився громадянином Молдови.
- Станом на 13 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі.