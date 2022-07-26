У новому перехопленні українськиї розвідників зазначається, що двоє російських генералів побилися через те, що одна з бригад "боягузів" не змогла захопити село в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

Російський військовий Микита Чубуков з 11-тої окремої десантно-штурмової бригади війська РФ розповів своїй мамі Оксані, що генерал, який прибув на їхні позиції з ревізією, назвав його бригаду “боягузами”, адже вони не змогли захопити село: “Нашу бригаду боягузами обізвали!”, — заявив солдат.

Такі висловлювання образили командира бригади Микита, через що двоє генералів, за словами Чубукова, побились.

Мати окупанта порадила “не сприймати образу близько до серця”. На її думку, добре, що “генералові набили морду”, адже бригада її сина “так багато зробила”.