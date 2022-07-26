Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.
Російський військовий Микита Чубуков з 11-тої окремої десантно-штурмової бригади війська РФ розповів своїй мамі Оксані, що генерал, який прибув на їхні позиції з ревізією, назвав його бригаду “боягузами”, адже вони не змогли захопити село: “Нашу бригаду боягузами обізвали!”, — заявив солдат.
Такі висловлювання образили командира бригади Микита, через що двоє генералів, за словами Чубукова, побились.
Мати окупанта порадила “не сприймати образу близько до серця”. На її думку, добре, що “генералові набили морду”, адже бригада її сина “так багато зробила”.
- Нагадаємо, що російські військові відмовляються їхати воювати на територію України, тому пишуть рапорти та вистрибують з машин.
- Російські військові скаржаться, що командування РФ не зважає на втрати та залишає свої підрозділи без підкріплення.