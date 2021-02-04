Про це повідомляє Reuters.

Девід Бейкер, директор, який займається безпекою користувачів, покинув Google минулого місяця після 16 років роботи. Він заявив, що відхід Гебру придушив його бажання продовжувати працювати в компанії.

“Ми не можемо казати, що виступаємо за різноманітність, а потім ігнорувати очевидну відсутність безлічі голосів у наших стінах”, – сказав Бейкер.

Інженер-програміст Вінеш Канна заявив в середу в Twitter, що він залишив компанію, тому що Google жорстоко поводився з Гебру, а також з Ейпріл Христиною Керлі, рекрутером, яка сказала, що минулого року її помилково звільнили.

“З ними вчинили несправедливо”, – сказав Канна.

Представники Google відмовилися від коментарів, але вказали, що намагаються відновити довіру співробітників після відходу Гебру і оскаржують звинувачення Керлі.

Звільнений відбулися, оскільки співробітники зажадали академічної свободи і зміни керівництва в дослідницькій організації Google. Понад 800 осіб приєдналися до профспілки для посилення захисту робочих місць, і понад 2600 з 135000 його співробітників підписали грудневий лист на підтримку дослідниці.

Гебру, яка очолювала групу з етики штучного інтелекту, каже, що вона відмовилася від наказу відкликати дослідження, яке показує, що мовні технології, які використовує Google, можуть поставити в невигідне становище маргінальні групи.

У грудні агентство Reuters повідомило, що Google порадив деяким співробітникам не виставляти свої технології в негативному світлі.