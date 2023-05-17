Два компоненти батареї Patriot, ймовірно, могли бути пошкоджені під час російської атаки 16 травня, проте система зазнала мінімальних збитків.

Джерело: CNN.

Російський обстріл Києва, зокрема гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами — пошкодив генератор батареї Patriot і частину електроніки системи.

За словами трьох американських посадовців, пошкодження були мінімальними, а один назвав їх “незначними”. Система залишалася функціональною протягом атаки та залишається робочою, запевнив посадовець.

США відправили інспекторів перевірити Patriot 16 травня після того, як українці повідомили, що система, схоже, була пошкоджена, зазначив один із посадовців.

Американські офіційні особи все ще оцінюють, наскільки саме були пошкоджені компоненти Patriot, оскільки, схоже, жодний із них не зазнав прямого влучення російської гіперзвукової ракети чи іншого боєприпасу.

Однією з ймовірностей є те, що уламки російської ракети пошкодили компоненти Patriot, водночас офіційні особи також розглядають інші варіанти.

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Раніше у CNN повідомили, що під час масованої ракетної атаки російських загарбників на Київ, ймовірно, система Patriot зазнала пошкоджень, проте вціліла і не була знищена.

16 травня міністерство оборони Росії повідомило, що “високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу “Кинджал” по місту Київ було уражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва”.

Своєю чергою, українські офіційні особи заявили, що успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але українські військові відмовилися коментувати заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

Згодом представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що у Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено.

Після чого, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що установку Patriot знищити одним ударом ракети “Кинджал” неможливо.

Вже 17 травня у Кремлі заявили, що троє російських науковців, які працювали над гіперзвуковими ракетними технологіями, зіштовхуються з “дуже серйозними звинуваченнями” у розслідуванні щодо державної зради, яке викликало тривогу в науковій спільноті РФ.

Станом на сьогодні Україна має дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну подарували США, а іншу спільно подарували Німеччина та Нідерланди. Наразі невідомо, яка з цих систем була потенційно пошкоджена.

За словами офіційних осіб США, росіянам вдалося вловити сигнали, які випромінює Patriot, що дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети “Кинджал”.