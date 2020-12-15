Двоє міністрів Кабінету Міністрів подали до Верховної Ради заяви про звільнення.

Про це під час засідання парламенту проінформував спікер ВРУ Дмитро Разумков.

“Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів. Від міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та міністра у справа ветеранів”, — повідомив Разумков.

На посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів 19 червня 2020 року був призначений Роман Абрамовський.

Посаду міністра у справах ветеранів України від 4 березня 2020 року обіймає Сергій Бессараб.

Рішення про їхнє звільнення може бути прийнято найближчим часом.

“Я прошу комітети зібратися, завтра розглянути ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення”, — сказав Разумков.

Обидва міністри ще не прокоментували своє рішення.