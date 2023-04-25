Сьогодні, 25 квітня, ​​Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському. За даними слідства, його дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" Кіровоградської області.

Про це інформує “Суспільне”.

Як повідомляється, судове засідання відбувалось у закритому форматі. Сторона захисту зазначила, що Червінського незаконно затримали та ув’язнили. Відомо, що адвокати будуть подавати апеляцію щодо рішення суду.

Нагадаємо, що 24 квітня, на Тернопільщині Служба безпеки України затримала Червінського.

21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.

За даними слідчих, ракетному удару передувала організація деякими військовими, в число яких входить Червінський, так званої “спецоперації” із заволодіння літаком ВКС РФ. Згідно з їхнім задумом, російський пілот мав перейти на бік України.

Як наголосили у Службі безпеки України, дії військових, у тому числі й Червінського, призвели до втрат. “Під час цієї “операції”, яку було проведено попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані дали змогу ЗС РФ здійснити масований обстріл аеродрому “Канатове”, – сказали в СБУ.

Зокрема, загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 українських захисників. Також росіяни повністю знищили два винищувачі Повітряних сил ЗСУ.

На думку ж самого Червінського, його переслідування правоохоронними органами є політично вмотивованим. Зокрема, колишній розвідник пов’язує його з так званим “вагнергейтом” – зірваною операцією 2020-го року із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнер”.

Кілька розвідників, серед яких був і Червінський, звинуватили Офіс президента у зриві спецоперації.

Червінський, якого звільнили у запас, розповів, що Офіс президента України погрожував кримінальними переслідуваннями українським розвідникам, причетним до спецоперації із затримання “вагнерівців”.