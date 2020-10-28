Добірку знімків опублікував на своїй сторінці в Facebook фотохудожник Михайло Палінчак.

“Список партії “Європейська Солідарність” на місцевих виборах до Київради очолила Марина Порошенко. За паралельним підрахунком голосів партія “Європейська Солідарність” перемагає в Києві і сформує найбільшу фракцію в Київраді… Трохи більше двох місяців я фотографував виборчу кампанію Марини Порошенко, починаючи з оголошення й до самого голосування та появи результатів. Сказати, що було цікаво – це нічого не сказати. Але за фотографа мають говорити його фотографії”, – зазначив Палінчак.

Усі фото чорно-білі. На знімках Марина Порошенко зображена під час робочого процесу в рамках виборчої кампанії;, з чоловіком, п’ятим президентом України Петром Порошенком; під час відвідування лікарень; на зустрічі з військовими; на виборчій дільниці.

Також можна побачити Марину Порошенко в неформальній обстановці.

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