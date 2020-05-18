Про це під час сьогоднішньої зустрічі з представниками кримськотатарського народу поінформував Президент України Володимир Зеленський.
За словами Глави держави, мусульманське свято жертвоприношення Курбан-Байрам (відзначається 30 липня – 3 серпня) і свято розговіння Рамазан-Байрам (відзначається 23-24 травня) отримають статус державних релігійних свят.
Зеленський запевнив, що відповідний указ буде підписаний ним найближчим часом.
“Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, а в діях, на законодавчому рівні”, — наголосив Глава держави, звертаючись до представників кримськотатарського народу.
- 18 травня в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу — в цей день в 1944 році почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.
- У Києві проходить автопробіг в пам’ять про жертв депортації та геноциду кримськотатарського народу, організований переселенцямиз незаконного анексованого Росією Криму.