Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоу-мена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляють #Букви.

Верховна Рада ухвалила в цілому постанову №4447 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В. За проголосували 252 народних депутати.

Також депутати проголосували проєкт постанови № 5012 про дострокове припинення повноважень народного депутата Скічка А.А. За проголосували 244 депутати.

Колихаєв склав мандат за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсона.

Підставою для дострокового припинення повноважень Скічка стала особиста заява, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Скічко став нардепом, перемігши в окрузі в Черкаській області, а Колихаєв — в окрузі Херсонської області.

ЦВК повинна призначити довибори на цих округах.