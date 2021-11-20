Про це повідомила пресслужба клубу.
У п’ятницю, 19 листопада, клуб оголосив, що проти Анфанга розпочали розслідування місцеві органи влади через звинувачення у використанні підробного сертифіката вакцинації від коронавірусу.
Екстренер “Вердера” не визнав свою вину у звинуваченнях, але вирішив покинути посаду тренера.
“Прийняв це рішення через неймовірний стрес, що спричинив клубу, моїй сім’ї та мені самому. Вирішив одразу ж покинути посаду головного тренера “Вердера”. Я звернувся до керівництва клубу щодо розірвання контракту, на що мені відповіли згодою. Бажаю “Вердеру” успіхів надалі, а також у найближчому матчі проти “Шальке”, – сказав Анфанг.
У клубі зазначили, що цим рішенням тренери вирішили взяти на себе відповідальність.
“Цим кроком Маркус та Флоріан взяли на себе відповідальність покінчити з цими чутками, які оточували клуб останніми днями. Ми поважаємо їхнє рішення і тепер розпочнемо пошуки нового головного тренера”, – сказав спортивний директор клубу Франк Бауманн.
Зазначимо, що наявність COVID-сертифікату – обов’язкова умова для роботи у більшості земель Німеччини. Він повинен вказувати або одужання після захворювання, або ж отримання дози вакцин від коронавірусу.
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