#Букви вже понад 2 роки стежать за тим, як президент України Володимир Зеленський дотримується українського законодавства, зокрема, Конституції України. За цей час ми виявили майже чотири десятки порушень основного закону країни.

До 25-ї річниці прийняття Конституції України нагадуємо про виявлені порушення.

Виступи російською: 7 порушень

Впродовж двох років на посаді президента Володимир Зеленський неодноразово виступав російською мовою.

Це траплялося, серед іншого:

Таким чином глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.

КСУ дійшов висновку про те, що положення абзацу 1 статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.

Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.

Звільнення і присвоєння звань: 15 порушень

Порушення Конституції нерідко траплялися тоді, коли президент ухвалював ті чи інші кадрові рішення.

Зокрема, 24 травня Зеленський скасував указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка.

Скасування указу про призначення члену Нацради не є підставою для дострокового припинення його повноважень. Крім цього, скасований указ має індивідуальний характер та припинив свою дію в момент його виконання.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Скасування Зеленським указів президента, що мають індивідуальний, ненормативний характер, є порушенням норм статей 19 та 58 Конституції України (регулює дію нормативно-правових актів у часі).

В червні 2019 року Зеленський скасував укази президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 про призначення членів Вищої ради правосуддя. Ці укази також мають індивідуальний, ненормативний характер, і їхнє скасування є порушенням норм статей Конституції України 19, 58, 106 (регулює права та обов’язки президента).

Того ж місяця Зеленський звернувся до Верховної Ради України з поданням про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора без достатніх правових підстав. Цим самим Зеленський крім закону “Про прокуратуру” порушив норми статті 19 Конституції України.

27 червня президент Зеленський присвоїв звання Герой України ліквідаторам аварії на ЧАЕС та екіпажу збитого в Ірані літака МАУ. Проте, нормами пункту 7 розділу І указу президента “Про звання Герой України” № 1114/2002 від 2 грудня 2002 року передбачено, що звання Герой України не присвоюється за заслуги, які мали місце в минулому і не пов’язані зі становленням та розвитком незалежної України. І так знову було порушено норми статті 19.

В липні 2019 року Глава держави підписав укази № 484, № 485, № 486, якими звільнив першого заступника, заступника голови Антимонопольного комітету України та державних уповноважених АМКУ. Профільний закон не дає президенту права звільняти державних уповноважених АМКУ за власним бажанням. Тим самим Зеленський порушив норми статті 19 та, потенційно, 106 Конституції України.

Норми тих самих статей 19 та 106 Конституції України президент порушив, коли вимагав звільнити керівників регіональних митниць та змусив в.о. очільника Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про звільнення у липні 2019 року.

У вересні 2019 року Зеленський позбавив дипломатичних рангів народних депутатів від партії “Європейська солідарність” Артура Герасимова і Володимира Ар’єва. Скасування указів президента, що мають індивідуальний, ненормативний характер, є порушенням норм статей 19, 58 106 Конституції України.

Деякі кадрові рішення президента призводили до порушень норм одразу 8 статей Конституції, як от спроба своїм указом відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького. Тим самим Зеленський порушив норми статей 6, 8, 19, 106, 147, 149, 149-1, 153 Конституції України.

Після цього глава держави підписав указ № 124/2021, яким скасував попередні укази президента № 256 від 14 травня 2013 року та № 513 від 17 вересня 2013 року про призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касьмініна. Цим самим він порушив норми статей 19, 58, 106, 149-1 (про КСУ) Конституції України.

Перевищення повноважень: 8 порушень

Президент неодноразово перевищував повноваження, коли надавав доручення Кабінету Міністрів і не тільки.

10 липня 2019 року Зеленський змусив секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка залишити офіційну зустріч, яка проходила в цьому місті. Президент зокрема, заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій, назвав чиновника “розбійником” і закликав його вийти із зали. Президент України не наділений повноваженнями в будь-який спосіб впливати та втручатись в роботу та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, з огляду на що в діях Зеленського вбачається порушення норм статей 19, 106 і 140 (про місцеве самоврядування) Конституції України.

До того ж президент неодноразово перевищував свої повноваження, надаючи доручення Кабінету Міністрів України. При цьому він порушував норми статей 19, 106, 113 (про Кабінет Міністрів) Конституції України.

Ми зафіксували щонайменше 7 таких випадків. Йдеться про укази президента:

№558/2019 “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг”; № 511/2019 “Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів”; № 837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”; № 761/2019 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності ФОП”; № 1/2021 доручив надати гуманітарну допомогу Хорватії; №261/2021 “Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників”.

Те саме сталося під час наради за участю прем’єр-міністра, коли президент доручив знизити розмір плати за комунальні послуги на 50%.

Несвоєчасне ветування: 5 порушень