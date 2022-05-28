Відомій білоруській візажистці Ользі Томіній присудили два роки колонії за те, що у 2020 році вона була учасницею мітингів проти самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Про це повідомили у білоруському правозахисному центрі “Вясна”.

В організації нагадали, що Ольгу Томіну затримали ще 9 березня 2022 року. У її телефоні було знайдено фото та відео з мирних мітингів у Білорусі 2020 року.

Білоруське видання “Наша Ніва” повідомило, що затримання Ольги було доволі грубим. Правоохоронці прийшли до її домівки вранці і почали проводити обшуки.

Одразу після затримання у провладних Telegram-каналах Білорусі з’явилось відео з “розкаянням” Ольги. На відео вона розповідає, що виходила на мітинги заради правди, оскільки їй було неприємно через побиття мирних людей.

26 травня Ольгу Томіну засудили до 2-років колонії за ст. 342 Кримінального кодексу РБ – участь у діях, які грубо порушують громадський порядок.

У правозахисному центрі також наголосили, що в Ольги є троє дітей, а сама вона є відомою візажисткою, на яку підписано понад 500 000 людей в Instagram. Ольгу Томіну визнано політув’язненою.

ДОВІДКА: масштабні мітинги у Білорусі почали у серпні 2020 року одразу після проведення виборів президента (вони відбулись 9 серпня 2020 року).

Тоді, за підсумками голосування, у першому турі переміг діючий та незмінний президент РБ Олександр Лукашенко. Головною та єдиною його конкуренткою стала Світлана Тихановська.

Проте не всі мешканці Білорусі повірили у оголошені результати виборів, тому почали виходити на мітинги у своїх містах. Люди вимагали перевиборів та чесного підрахунку голосів.

На мітингах все частіше виникали сутички з правоохоронцями, які намагались силою розігнати людей. Силовики застосовували проти мирних людей озброєння, тому не обійшлось без жертв. Багатьох учасників протестів затримували та засуджували.

Опонентці Лукашенка Світлані Тихановській довелось виїхати з Білорусі до Європи, де вона перебуває і досі.