Про це повідомили у білоруському правозахисному центрі “Вясна”.
В організації нагадали, що Ольгу Томіну затримали ще 9 березня 2022 року. У її телефоні було знайдено фото та відео з мирних мітингів у Білорусі 2020 року.
Білоруське видання “Наша Ніва” повідомило, що затримання Ольги було доволі грубим. Правоохоронці прийшли до її домівки вранці і почали проводити обшуки.
Одразу після затримання у провладних Telegram-каналах Білорусі з’явилось відео з “розкаянням” Ольги. На відео вона розповідає, що виходила на мітинги заради правди, оскільки їй було неприємно через побиття мирних людей.
26 травня Ольгу Томіну засудили до 2-років колонії за ст. 342 Кримінального кодексу РБ – участь у діях, які грубо порушують громадський порядок.
У правозахисному центрі також наголосили, що в Ольги є троє дітей, а сама вона є відомою візажисткою, на яку підписано понад 500 000 людей в Instagram. Ольгу Томіну визнано політув’язненою.
ДОВІДКА: масштабні мітинги у Білорусі почали у серпні 2020 року одразу після проведення виборів президента (вони відбулись 9 серпня 2020 року).
Тоді, за підсумками голосування, у першому турі переміг діючий та незмінний президент РБ Олександр Лукашенко. Головною та єдиною його конкуренткою стала Світлана Тихановська.
Проте не всі мешканці Білорусі повірили у оголошені результати виборів, тому почали виходити на мітинги у своїх містах. Люди вимагали перевиборів та чесного підрахунку голосів.
На мітингах все частіше виникали сутички з правоохоронцями, які намагались силою розігнати людей. Силовики застосовували проти мирних людей озброєння, тому не обійшлось без жертв. Багатьох учасників протестів затримували та засуджували.
Опонентці Лукашенка Світлані Тихановській довелось виїхати з Білорусі до Європи, де вона перебуває і досі.
- Нагадаємо, у Білорусі видали наказ зняти з продажу роман-антиутопію “1984” Джорджа Орвелла. У ній розповідається про тоталітарну державу та властиву їй пропаганду.