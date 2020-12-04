Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Михайло Забродський на своїй Facebook-сторінці.
За даними нардепа, ще два роки тому, у 2018-му, чеська збройна компанія Excaliburarmy пропонувала ці САУ за ціною 812 тисяч євро за одиницю. Декілька країн закупили певну кількість одиниць цієї артилерійської техніки.
У 2020 році з’явилася перспектива українського контракту на 26 одиниць САУ “Дана-М2”. Однак ціна несподівано зросла в півтора раза.
Також нардеп опублікував документ – комерційну пропозицію чеської компанії від 2018 року.
“Нехай нікого не бентежить найменування “Дана М1-М”, мова йде саме про САУ “Дана-М2”, це той самий зразок. Але експортувалася до інших країн всі ці роки саме “Дана М1-М” і лише вона теоретично може бути закуплена відповідно до 345 Постанови Кабміну України”, – додав нардеп.
Забродський зазначив, що поки немає чіткого пояснення різкого зростання ціни САУ “Дана-М2”.
Деталями україно-чеського контракту зацікавилися правоохоронні органи. Наприкінці листопада СБУ відкрила кримінальне впровадження по статті 111 КК України – державна зрада. Активні слідчі дії по цьому провадженню підтверджують й нещодавні обшуки в Укрспецекспорті.
“Впевнений, що осторонь зазначеного питання не залишиться і наш Комітет ВР України, який в черговий раз не погодивши зміну до ДОЗу стосовно сумнівної оборудки, вже продемонстрував принципову позицію щодо спроб нагріти руки на забезпеченні обороноздатності держави”, – додав нардеп.
- 5 листопада Кабмін погодив проєкт змін до державного оборонного замовлення (ДОЗ) щодо таємної закупівлі знятих з експлуатації в країнах НАТО САУ “Дана-М2”. Рішення ухвалили без кворуму в Уряді.
- Партія “Голос” заявила, що міністр оборони не справляється з посадовими обов’язками та має піти у відставку.
- Фракція “Європейської Солідарності” вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова та міністра оборони Андрія Тарана.