Міноборони готується до закупівлі чеських САУ "Дана-М2" за ціною 1,29 мільйона євро за одиницю. Однак ще два роки тому Чехія пропонувала ціну у півтора раза нижчу.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Михайло Забродський на своїй Facebook-сторінці.

За даними нардепа, ще два роки тому, у 2018-му, чеська збройна компанія Excaliburarmy пропонувала ці САУ за ціною 812 тисяч євро за одиницю. Декілька країн закупили певну кількість одиниць цієї артилерійської техніки.

У 2020 році з’явилася перспектива українського контракту на 26 одиниць САУ “Дана-М2”. Однак ціна несподівано зросла в півтора раза.

Також нардеп опублікував документ – комерційну пропозицію чеської компанії від 2018 року.

“Нехай нікого не бентежить найменування “Дана М1-М”, мова йде саме про САУ “Дана-М2”, це той самий зразок. Але експортувалася до інших країн всі ці роки саме “Дана М1-М” і лише вона теоретично може бути закуплена відповідно до 345 Постанови Кабміну України”, – додав нардеп.

Забродський зазначив, що поки немає чіткого пояснення різкого зростання ціни САУ “Дана-М2”.

Деталями україно-чеського контракту зацікавилися правоохоронні органи. Наприкінці листопада СБУ відкрила кримінальне впровадження по статті 111 КК України – державна зрада. Активні слідчі дії по цьому провадженню підтверджують й нещодавні обшуки в Укрспецекспорті.

“Впевнений, що осторонь зазначеного питання не залишиться і наш Комітет ВР України, який в черговий раз не погодивши зміну до ДОЗу стосовно сумнівної оборудки, вже продемонстрував принципову позицію щодо спроб нагріти руки на забезпеченні обороноздатності держави”, – додав нардеп.