Про це інформує CNN.
NORAD є частиною збройних сил США, яка контролює військову присутність США в Північній Америці.
Два літаки “залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США та Канади”, зазначили у релізі.
ADIZ — це міжнародний повітряний простір, що прилягає до Аляски, який простягається місцями на відстань понад 160 кілометрів від території США. Збройні сили США ініціюють процедури ідентифікації літаків у ADIZ в інтересах національної безпеки.
У NORAD заявили, що нещодавня російська діяльність “не розглядалася як загроза” або “провокаційна”.
“NORAD відслідковує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які входять у зону ПВО, а також регулярно відстежує рух іноземних літаків і, за потреби, супроводжує їх із ПВО”, — додали у релізі.
NORAD зафіксував російські військові літаки, які тричі заходили в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски за той самий тиждень минулого місяця, повідомляв раніше CNN. Три інциденти сталися десь між 8 і 10 серпня, повідомили тоді в NORAD.
Довідка. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки — об’єднана система аерокосмічної оборони США та Канади. Її завданнями є контроль повітряного та навколоземного простору, попередження про повітряний або ракетний напад, протиповітряна та протиракетна оборона.
З 1799 до 1867 року Аляска управлялася російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж РФ Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.
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- 10 вересня, в Одесі невідома жінка розмалювала пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ. Нещодавно цей пам’ятник обговорювався у мережі, оскільки петиція з вимогою замінити його на пам’ятник знаменитому у вузьких колах актору Біллі Ґерінґтону набрав 25 тисяч голосів. Цього разу невідома особа написала фарбою лаконічний меседж “Єкатєріна = Путін”. Попри те, що особу, яка це зробила, на відео з камер спостереження, ледве видно, російські пропагандисти на чолі з Анатолієм Шарієм винну “знайшли” досить швидко, звинувативши в усьому лідерку одеської гілки “Солідарної молоді” Марину Бойко. Хоч сама активістка заперечує причетність до розмальовування постаменту, на неї нахлинув потік повідомлень з погрозами в усі соцмережі та навіть викликали до відділку поліції.