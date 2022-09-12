11 вересня два російські морські патрульні літаки "виявлені, відстежені та позитивно ідентифіковані" командуванням аерокосмічної оборони Північної Америки, що "діє в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади (ADIZ)", йдеться в заяві Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Про це інформує CNN.

NORAD є частиною збройних сил США, яка контролює військову присутність США в Північній Америці.

Два літаки “залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США та Канади”, зазначили у релізі.

ADIZ — це міжнародний повітряний простір, що прилягає до Аляски, який простягається місцями на відстань понад 160 кілометрів від території США. Збройні сили США ініціюють процедури ідентифікації літаків у ADIZ в інтересах національної безпеки.

У NORAD заявили, що нещодавня російська діяльність “не розглядалася як загроза” або “провокаційна”.

“NORAD відслідковує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які входять у зону ПВО, а також регулярно відстежує рух іноземних літаків і, за потреби, супроводжує їх із ПВО”, — додали у релізі.

NORAD зафіксував російські військові літаки, які тричі заходили в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски за той самий тиждень минулого місяця, повідомляв раніше CNN. Три інциденти сталися десь між 8 і 10 серпня, повідомили тоді в NORAD.

Довідка. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки — об’єднана система аерокосмічної оборони США та Канади. Її завданнями є контроль повітряного та навколоземного простору, попередження про повітряний або ракетний напад, протиповітряна та протиракетна оборона.

З 1799 до 1867 року Аляска управлялася російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж РФ Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.