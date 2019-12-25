Правоохоронці викрили високопоставлених співробітників Служби безпеки України. Вони вимагали гроші у бізнес-структур.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Уточнюється, що мова йде про високопоставлених співробітників спецслужби в Луганській і Донецькій, а також у Запорізькій областях, які організували схему для отримання “відкатів” за забезпечення перемоги в тендерах.

При цьому підозрювані штучно створювали умови для того, щоб підтвердити або відхилити кандидатури реальних претендентів.

Відзначається, що розмір “відкату” за укладення контракту становив 15% від загальної суми договору.

Повідомляється, що правоохоронцями було задокументовано отримання неправомірної вигоди у розмірі 8,5 тисяч доларів. Під час отримання другої частини фігуранти справи були затримані.

В даний момент по місцях проживання і роботи підозрюваних тривають обшуки.