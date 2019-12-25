Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Уточнюється, що мова йде про високопоставлених співробітників спецслужби в Луганській і Донецькій, а також у Запорізькій областях, які організували схему для отримання “відкатів” за забезпечення перемоги в тендерах.
При цьому підозрювані штучно створювали умови для того, щоб підтвердити або відхилити кандидатури реальних претендентів.
Відзначається, що розмір “відкату” за укладення контракту становив 15% від загальної суми договору.
Повідомляється, що правоохоронцями було задокументовано отримання неправомірної вигоди у розмірі 8,5 тисяч доларів. Під час отримання другої частини фігуранти справи були затримані.
В даний момент по місцях проживання і роботи підозрюваних тривають обшуки.
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