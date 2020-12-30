Цього року Україна повинна була отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) два транші по $700 млн. Однак вони перенесені на наступний рік.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua міністр фінансів України Сергій Марченко. Інтерв’ю також опубліковано на сайті Мінфіну.

“Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ. Безумовно, кредитні кошти МВФ Україні потрібні”, – наголосив Марченко.

Відповідаючи на запитання, чи може МВФ надати транш у березні 2021 року, він заявив: “Побачимо. Можливо, так, якщо все вдасться і все зробимо, як запланували”.

Коментуючи роботу місії МВФ в онлайн-форматі в грудні цього року, голова Мінфіну уточнив, що другий раунд запланований на січень.

“Вони пішли на різдвяні канікули. Другий раунд буде в січні. На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 рр. Яким чином будемо балансувати бюджет, розмір дефіциту. Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами”, – розповів міністр.

Марченко також запевнив, що Уряд виконав всі маркери для отримання траншу.

“Ми виконали всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Це – ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб. Це також врегулювання проблемних кредитів державних банків, тощо. Але там є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів”, – заявив він.