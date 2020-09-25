Дві українські стрічки, створені за державної підтримки, увійшли до конкурсних програм 36-го Варшавського кінофестивалю.

Про це повідомили в Держкіно України.

Зокрема, повнометражний дебют режисера Тараса Дроня “Із зав’язаними очима” відібрано до міжнародного конкурсу дебютних фільмів Competition 1-2.

Події психологічної спортивної драми розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни. Головна героїня – молода спортсменка боїв без правил, ММА, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина кидає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав’язує їй суспільство.

Крім того, нова картина класика українського кіно Романа Балаяна “Ми є Ми поруч” представлена в основному Міжнародному конкурсі 36-го Варшавського кінофестивалю.

За сюжетом, хірург, хрещеник якого помер під час операції, звільняється з роботи й вирішує допомогти дивній дівчинці, чиє минуле оповите таємницею.

У головних ролях знялись Ахтем Сеітаблаєв і Катерина Молчанова. Продюсеркою виступила Іванна Дядюра.

Слід зазначити, що Варшавський кінофестиваль є найбільшим кінофестивалем Східної Європи. Цього року він відбудеться у форматі офлайн з 9 по 18 жовтня.