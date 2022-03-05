Два вагони евакуаційного рейсу, який прямував до Ірпеня, зійшли з рейок внаслідок влучання ворожого снаряду в колію.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці

Два порожніх вагони, які мали бути подані на евакуаційний рейс в Ірпені, зійшли з рейок внаслідок влучання російського снаряда в колію, заявляє перевізник.

В Укрзалізниці наголошують, що інший рейс для вивезення цивільних відбудеться з використанням вагонів, які було вчасно подано до найближчої можливої точки. Решта рейсів, які використовуються для евакуації населення Ірпеня, курсують за графіком, додають у відомстві.

Загалом, на території України вже евакуйовано більше мільйона осіб, зауважують в Укрзалізниці.