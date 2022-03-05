Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці
Два порожніх вагони, які мали бути подані на евакуаційний рейс в Ірпені, зійшли з рейок внаслідок влучання російського снаряда в колію, заявляє перевізник.
В Укрзалізниці наголошують, що інший рейс для вивезення цивільних відбудеться з використанням вагонів, які було вчасно подано до найближчої можливої точки. Решта рейсів, які використовуються для евакуації населення Ірпеня, курсують за графіком, додають у відомстві.
Загалом, на території України вже евакуйовано більше мільйона осіб, зауважують в Укрзалізниці.
- Нагадаємо, евакуацію з Маріуполя було відкладено через обстріл
- Західні країни вже прийняли мільйон біженців.
- Євросоюз надасть тимчасовий захист всім біженцям з України.