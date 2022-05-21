Перша леді України Олена Зеленська у спільному інтерв'ю зі своїм чоловіком розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони спілкуються лише телефоном. Інтерв'ю було присвячено третій річниці з дня інавгурації Володимира Зеленського.

Інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента України.

Олена Зеленська розповіла, що кардинально нічого у їхній сім’ї не змінилося з початком вторгнення РФ в Україну. Володимир Зеленський як був надійним чоловіком і людиною, так ним і залишився. Його налаштування і точка зору не змінювалися. Також вона зазначила, що їхня сім’я зараз роз’єднана, як і всі українські сім’ї, але ніхто у неї її чоловіка не забере, навіть війна.

“Так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися, спілкувалися лише телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, адже зараз ми проводимо час разом. Побачення в ефірі. Це така чудова нагода попити разом чаю. Не можу сказати, що наша родина змінилася, можливо я змінилася. Ми тримаємося, усе добре. У нашій родині так само лад. Але на жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи”, – пояснила перша леді України Олена Зеленська.

Натомість дружина президента Зеленського зізналась, що у них з чоловіком відбувається вечеря телефоном і вони одне одному розповідають, хто та що їв.

“Як і всі, ми чекаємо, що можна буде об’єднатися знову, як і всі родини в Україні, які роз’єднані зараз, які чекають на своїх рідних, близьких, які хочуть знову бути разом”, – зауважила Олена Зеленська.

Де саме 2, 5 місяці перебувала перша леді України під час розлуки з чоловіком вона не зазначила.

Нагадаємо, що перший публічний вихід Олени Зеленської з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбувся 8 травня. Цього дня Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, яку перетворили на центр внутрішньо переміщених осіб під час масштабної агресії Росії проти України.