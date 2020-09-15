Дванадцять білоруських компаній в галузі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і "зеленої" енергетики вирішили перенести свою діяльність до Латвії.

Про це повідомив міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс.

Зараз у відомстві працюють над рішеннями, які дадуть змогу білоруським підприємцям перенести бізнес.

Назви компаній не розкриваються, але відомо, що в цілому до Латвії переїдуть близько 470 співробітників.

“Оскільки політична ситуація в Білорусі змінилася, LIAA мобілізувало ресурси та звернулося до білоруських компаній з пропозиціями про перенесення їх діяльності до Латвії. На сьогодні поглиблені консультації отримали 116 білоруських компаній і приватних осіб”, – повідомили в Мінекономіки Латвії.