Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по українських містах. Російські літаки використовують аеродроми на території Білорусі для нальотів на Україну. Також в Генштабі наголошують, що ворог вдається до порушення правил Міжнародного гуманітарного права, коли здійснює обстріли мирного населення, “зелених коридорів”, бере у заручники цивільне населення. Ворог штучно створює гуманітарну катастрофу в оточених містах. Так, в Ірпені вже протягом трьох діб відсутнє водо, електро та теплопостачання. В окупованих містах телеканали ворога створюють постановочні сюжети, аби показати “гуманність” своїх військ.

Збройні сили України обороняються на всіх напрямках фронту. Було знищено значну кількість живої сили ворога та особового складу його війська, в полон захоплено багато ворогів супротивника.