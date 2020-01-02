Про це повідомляє Phys.org.
Дослідники з університету Постдамі (Німеччина) змоделювали розташування озер в Гімалаях і можливі зміни, пов’язані з глобальним потеплінням.
Вони пояснили, що в Гімалаях вже сталося чимало змін, пов’язаних з кліматом. В результаті танення льодовиків в горах з 2003 по 2010 роки сформувалося 85 нових озер. Водойми сформувалися природним шляхом в результаті стікання води з льодовиків вниз по схилах гір.
Як правило, озера формувалися досить швидко, але їх берега залишаються нестабільними. Якщо їх переповнить вода, то це може зруйнувати природну дамбу з пухкої породи і землі. Якщо берега озер будуть зруйновані, то це може призвести до затоплення населених пунктів, які розташовані в передгір’ях.
Щоб зробити такий прогноз, дослідники склали комп’ютерну модель на основі даних про льодовикові озера в Гімалаях і прийшли до висновку, що більше 5 тис. озер в цих горах можуть стати нестабільними протягом наступних 10 років.
Моделювання показало, що ризик повенів в східних частинах Гімалаїв в три рази вища, ніж в інших регіонах.
Дослідники підкреслили, що приблизно дві третини льодовиків в Гімалаях зникнуть в найближчі 10 років, оскільки це збільшить обсяг води в озерах.
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