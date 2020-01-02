Глобальне потепління веде до того, що дві третини льодовиків в Гімалаях можуть зникнути в найближчі десять років.

Про це повідомляє Phys.org.

Дослідники з університету Постдамі (Німеччина) змоделювали розташування озер в Гімалаях і можливі зміни, пов’язані з глобальним потеплінням.

Вони пояснили, що в Гімалаях вже сталося чимало змін, пов’язаних з кліматом. В результаті танення льодовиків в горах з 2003 по 2010 роки сформувалося 85 нових озер. Водойми сформувалися природним шляхом в результаті стікання води з льодовиків вниз по схилах гір.

Як правило, озера формувалися досить швидко, але їх берега залишаються нестабільними. Якщо їх переповнить вода, то це може зруйнувати природну дамбу з пухкої породи і землі. Якщо берега озер будуть зруйновані, то це може призвести до затоплення населених пунктів, які розташовані в передгір’ях.

Щоб зробити такий прогноз, дослідники склали комп’ютерну модель на основі даних про льодовикові озера в Гімалаях і прийшли до висновку, що більше 5 тис. озер в цих горах можуть стати нестабільними протягом наступних 10 років.

Моделювання показало, що ризик повенів в східних частинах Гімалаїв в три рази вища, ніж в інших регіонах.

Дослідники підкреслили, що приблизно дві третини льодовиків в Гімалаях зникнуть в найближчі 10 років, оскільки це збільшить обсяг води в озерах.