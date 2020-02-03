Близько двох третин людей вважають, що їм потрібно відпочивати більше. Психологи пов'язують це с темпом сучасного життя.

Про це йдеться в статті #Букв “Мистецтво відпочинку. Як перевести подих в сучасному світі”.

В опитуванні “Тест на відпочинок” погодилися взяти участь 18 тисяч осіб, що проживають в 135 країнах світу. За результатами опитування, дві третини людей вважають, що їм потрібно відпочивати більше.

На думку психолога, автора наукових статей та радіоведучої Клаудії Хаммонд, це безпосередньо пов’язано з темпом сучасного життя.

“На початку ХХІ століття сучасний режим роботи, стиль життя й сучасні технології об’єдналися і змовилися перетворити людське існування на безупинну зливу вимог. … Я прагну опинитися в ситуації, коли виконала все, що слід, коли всі завдання в переліку справ акуратно викреслені, і нарешті можна розслабитися. Роботу виконано. Клопотам край. Але проблема полягає в тому, що я знову і знову не здатна досягти цього благословенного стану, відчуваю душевний розгардіяш і тривогу, не виконуючи жодного з багатьох поставлених завдань”, — наголосила вона.

На думку психолога, постійна втома, від якої страждають сучасні люди, значно позначається на якості нашого життя.

“Цей брак відпочинку, за сприйняттям і справжній, шкодять по-різному. Півмільйона осіб у Великій Британії нині потерпають від стресу через роботу. Втома є причиною 13% виробничих травм у США. Аж 16% осіб нещодавно засинали за кермом, понад чверть з опитуваних засинали на роботі”, — зазначила Хаммонд.

Водночас Хаммонд зазначила, що є ймовірність, що проблема не в кількості відпочинку, а в його якості.

“Ми хочемо відпочивати більше, і ми могли б цього досягти, а можливо, ми і відпочиваємо більше, ніж нам здається, але напевно не відчуваємо себе відновленими”, — додала вона.