Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Україна може розраховувати на вступ до НАТО. Проте для цього наша країна повинна відповідати певним критеріям.

Про це він поінформував в інтерв’ю українському телеканалу ICTV. Інтерв’ю опубліковано на сайтах Держдепартаменту США та “Факти ICTV”.

“Я хочу чітко наголосити, що двері НАТО залишаються відчиненими для України. НАТО знову нагадало про свої зобов’язання, взяті на Бухарестському саміті 2008 року”, – наголосив Блінкен.

Він зазначив, що Україна в останні роки все ближче співпрацює з натівськими програмами і впроваджує необхідні реформи. Держсекретар США нагадав, що для вступу в Альянс необхідно відповідати певним стандартам.

“Те, що ми бачимо зараз і протягом минулих років, – Україна все ближче співпрацює з натівськими програмами і найголовніше – проводить необхідні реформи та інвестиції. Тому що кожна країна, яка сподівається вступити до НАТО, повинна розуміти, що вона має відповідати потрібним стандартам і бути готовою збільшити безпековий потенціал Альянсу. І НАТО продовжує тісно співпрацювати з Україною, в тому числі завдяки щорічній програмі, яка є дуже важливою”, – заявив Блінкен.

(На відео – з 2:10)