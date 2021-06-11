Сьогодні, 11 червня, виповнилося рівно чотири роки з моменту, коли набув чинності безвізовий режим між Україною та Євросоюзом.

Про це нагадав п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

“4 роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і “шенгену” нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу. Ця подія, безперечно, стала історією успіху України, символом прощання з “совком” та важливим кроком на шляху повернення до об’єднаної європейської родини. Це — історія боротьби за нашу європейську ідентичність, за гідність, за демократію, за свободу та спільні цінності. Це — перемога всієї України! “Безвіз” — це також і міжнародне визнання успішності політичних, правових, інституційних та антикорупційних реформ, які здійснювала наша команда”, – наголосив з цього приводу Порошенко.

Політик нагадав, що в той час багато хто як в Україні, так і за її межами не вірили у можливість надання “безвізу”, “а подекуди і чинили спротив”.

“Нам заявляли, що це неможливо, що нас “там” ніхто не чекає, але ми об’єднали зусилля та рішучими і наполегливими зусиллями зробили з неможливого можливе… За чотири роки мільйони українців скористалися своїм правом на вільне переміщення і відвідали країни Євросоюзу. Щиро сподіваюсь, що вже зовсім скоро антиковідні обмеження будуть зняті і українці повною мірою зможуть вільно та безперешкодно подорожувати нашим європейським континентом”, – зазначив Порошенко.

У зв’язку із цим він закликав владу прискорити темпи вакцинації українців проти коронавірусу “якісними та міжнародно визнаними препаратами”.

“Вірю, що майбутнє України — в Євросоюзі, і ніщо, і ніхто, і ніколи нас не зупинить”, – додав Порошенко.

Що передбачає “безвіз” для України?

Офіційно безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом набув чинності 11 червня 2017 року.

Це спростило подорожі до Євросоюзу для громадян України (українці можуть подорожувати до країн ЄС із закордонним біометричним паспортом, без необхідності отримання в’їзної візи держави призначення).

Безвізовий режим дозволяє короткотермінове перебування в державах-членах ЄС (за винятком Ірландії) до 90 днів протягом 180 днів. Крім того, завдяки безвізовим поїздкам українці можуть відвідати Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

У разі, якщо особі необхідно перебувати в ЄС триваліший час, їй необхідно буде оформити візу.

Новий порядок поїздок надає право на безвізовий в’їзд з приватною метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес партнерів, відвідання семінарів, конференцій.

Водночас безвізовий режим не означає права на проживання чи на працевлаштування в ЄС.

Шлях України до “безвізу”

У квітні 2016 року Єврокомісія запропонувала внести Україну в список кандидатів на “безвіз”.

У листопаді того ж року Брюссель на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) підтримав проведення міжінституційних переговорів щодо “безвізу”. Але при цьому виникло питання впровадження механізму припинення безвізового режиму.

14 лютого 2017 року Європейський парламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн. Країни ЄС протягом двох тижнів почали схвалювати цей механізм.

28 лютого представники Європейського парламенту та Ради Євросоюзу уклали неофіційну угоду про візову лібералізацію для громадян України.

2 березня Рада Євросоюзу погодив лібералізацію візового режиму для громадян України.

9 березня “безвіз” для України схвалив комітет Європарламенту з громадянських свобод.

6 квітня 2017 року Європейський парламент 521 голосом підтримав надання безвізового режиму для України, 75 депутатів проголосували проти, 36 утрималися.

Про позитивне голосування тоді оголосив у ході 10-го Київського безпекового форуму п’ятий президент України Петро Порошенко. “Я вітаю тебе, український народ. Я вітаю тебе, Україно!” – заявив Порошенко під гучні овації присутніх у залі

Урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким був введений безвізовий режим для громадян України, відбулася 17 травня 2017 року Європарламенті. Документ підписали президент Європейського парламенту Антоніо Таяні і міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої тоді в Раді ЄС Мальти Кармело Абела.