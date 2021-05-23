В Україні станом на 22 травня проти коронавірусу повністю вакциновано 74 783 особи. За минулу добу щеплено 3 503 людини.

Про це повідомляє МОЗ України.

Протягом доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 978 033 особи, з них першу дозу отримала 978 031 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 74 783 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 1 052 814 щеплень.

Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей.