Дві провідні європейські енергетичні компанії, німецька "Uniper" та австрійська "OMV" підтвердили, що ведуть перемовини з російським "Газпромом" щодо розв'язання питання оплати за газ.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Компанії намагаються вирішити, як надалі здійснювати оплату за газ, враховуючи запроваджені Євросоюзом антиросійські санкції та нові вимоги Москви щодо оплати за газ у рублях.

Зокрема у німецькій компанії “Uniper” заявили, що вважають можливою конвертацію платежів, яка буде одночасно відповідати закону про санкції та російському указу.

“Uniper продовжить платити в євро. Ми ведемо переговори зі своїм контрактним партнером щодо конкретних способів оплати, а також тісно співпрацюємо з урядом Німеччини”, – заявили у компанії.

Водночас у компанії визнали, що вони та Німеччина в цілому не можуть обійтись без російського газу у короткотривалій перспективі, адже це матиме наслідки для економіки ФРН.

А от австрійська компанія “OMV” повідомила, що проаналізувала вимоги “Газпрому” щодо виплат у рублях і зараз працює над рішенням, яке б відповідало вимогам санкцій.

Європейські компанії розпочали перемовини з “Газпромом” після того, як РФ припинала поставки газу до Польщі та Болгарії. У російській компанії заявили, що припинили постачання газу до цих країн, оскільки вони відмовились платити за ресурс у рублях.

Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила документи, у яких вказано, що “здається можливим” дотримуватись вимог РФ так, щоб не суперечити законодавству Євросоюзу.

Також напередодні, 27 квітня, глава МЗС Угорщини підтвердив, що його країна готова платити Росії за газ та нафту у рублях.