Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Компанії намагаються вирішити, як надалі здійснювати оплату за газ, враховуючи запроваджені Євросоюзом антиросійські санкції та нові вимоги Москви щодо оплати за газ у рублях.
Зокрема у німецькій компанії “Uniper” заявили, що вважають можливою конвертацію платежів, яка буде одночасно відповідати закону про санкції та російському указу.
“Uniper продовжить платити в євро. Ми ведемо переговори зі своїм контрактним партнером щодо конкретних способів оплати, а також тісно співпрацюємо з урядом Німеччини”, – заявили у компанії.
Водночас у компанії визнали, що вони та Німеччина в цілому не можуть обійтись без російського газу у короткотривалій перспективі, адже це матиме наслідки для економіки ФРН.
А от австрійська компанія “OMV” повідомила, що проаналізувала вимоги “Газпрому” щодо виплат у рублях і зараз працює над рішенням, яке б відповідало вимогам санкцій.
Європейські компанії розпочали перемовини з “Газпромом” після того, як РФ припинала поставки газу до Польщі та Болгарії. У російській компанії заявили, що припинили постачання газу до цих країн, оскільки вони відмовились платити за ресурс у рублях.
Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила документи, у яких вказано, що “здається можливим” дотримуватись вимог РФ так, щоб не суперечити законодавству Євросоюзу.
Також напередодні, 27 квітня, глава МЗС Угорщини підтвердив, що його країна готова платити Росії за газ та нафту у рублях.
- Нагадаємо, за даними Bloomberg десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки для оплати за російський газ. Вже чотири покупці здійснили оплату, хоча контрактом для таких цілей передбачено євро.
- Також президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської компанії “Газпром” щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.
- Раніше повідомлялось, що припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії “Газпрому” шантажем, на який країна не піддасться.