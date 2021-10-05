Про це повідомляють #Букви.

“Є звернення двох фракцій. Я так розумію, що письмово воно зараз надійде, про відсторонення голови Верховної Ради України від ведення пленарних засідань Верховної Ради України”, – сказав Разумков.

Він зазначив, що не тримається за свою посаду – для нього це лише інструмент.

“Для мене посада не варта нічого. Для мене це інструмент. Я і без цієї посади зможу реалізовувати усе те, що ми обіцяли у 2019 році. І впевнений, що в цьому залі вистачить людей, які будуть так робити в подальшому”, – сказав Разумков.

Фото: #Букви

Він наголосив, що не може ввести питання про своє відсторонення через конфлікт інтересів, тому дане питання він передав своєму заступнику Руслану Стефанчуку.