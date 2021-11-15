Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Офіс президента.
Як зазначили урядовці, в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19.
“Вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації”, — заявили в ОПУ.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, за минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків інфікування. Тижнем раніше – 152 тисячі.
Також зайнято 50,9 тисячі ліжкомісць, тоді як минулого тижня було 51,7 тисячі. Ушпиталено 30 тисяч хворих на COVID-19, минулого тижня було на 4 тисячі більше.
Ситуація в Луганській та Херсонській областях, які наразі перебувають у червоній зоні, поліпшується.
“Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в жовту зону, якщо збережеться позитивна динаміка”, — зазначили в Офісі президента.
За даними МОЗ за 14 листопада, в цих двох регіонах перевищено рівень госпіталізації хворих на COVID-19.
Вінницька область навпаки наближається до показників червоної зони. Там перевищено як рівень госпіталізацій, так і коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 15 листопада в червоній зоні опинилося понад 10 областей України.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби. 15 жовтня — в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у Сумській області. 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області перейшли до червоної зони.
- 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
- З 1 листопада Київ також запровадив суворий карантин. З 8 листопада до червоної зони перейшла Волинська область.
- З 12 листопада Черкаська область потрапила до червоної зони.