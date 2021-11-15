Луганська та Херсонська області можуть вийти з червоної зони епіднебезпеки найближчим часом.

Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Офіс президента.

Як зазначили урядовці, в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19.

“Вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації”, — заявили в ОПУ.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, за минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків інфікування. Тижнем раніше – 152 тисячі.

Також зайнято 50,9 тисячі ліжкомісць, тоді як минулого тижня було 51,7 тисячі. Ушпиталено 30 тисяч хворих на COVID-19, минулого тижня було на 4 тисячі більше.

Ситуація в Луганській та Херсонській областях, які наразі перебувають у червоній зоні, поліпшується.

“Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в жовту зону, якщо збережеться позитивна динаміка”, — зазначили в Офісі президента.

За даними МОЗ за 14 листопада, в цих двох регіонах перевищено рівень госпіталізації хворих на COVID-19.

Вінницька область навпаки наближається до показників червоної зони. Там перевищено як рівень госпіталізацій, так і коефіцієнт виявлення випадків інфікування.