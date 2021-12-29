У Донецькій та Чернігівській області станом на 29 грудня перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомили Міністерство охорони здоров’я.

У Донецькій і Чернігівській області 28 грудня перевищено коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%. До цього ці області були у жовтій зоні.

“Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до “червоної” зони.

Він визначається автоматично. На “помаранчевому” рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.