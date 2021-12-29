Про це повідомили Міністерство охорони здоров’я.
У Донецькій і Чернігівській області 28 грудня перевищено коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%. До цього ці області були у жовтій зоні.
“Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до “червоної” зони.
- Нагадаємо, Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року.
- Нагадаємо, люди, які вакциновані третьою бустерною дозою проти коронавірусу, мають малоймовірний ризик розвитку серйозних інфекцій від варіанта Omicron, що призводять до ушпиталення.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.