Верховна Рада сьогодні провалила законопроєкт про самоврядування медичних професій в Україні. Цьому передувало активне обговорення документа в чаті нардепів від "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №2445-д проголосували лише 206 нардепів (при 226 мінімально необхідних): 204 від “Слуги народу” і двоє позафракційних.

Не знайшли підтримки в залі й пропозиції спрямувати документ на доопрацювання.

Метою законопроєкту було “законодавче закріплення вже наявного в країні явища – медичного самоврядування, для врегулювання питань, пов’язаних із практикою медицини, фармацевтичною практикою і правами медиків”.

Законопроєкт передбачав створення лікарських палат, до складу яких мали входити лікарі відповідної сфери (палата лікарів сімейної медицини, палата лікарів-спеціалістів, палата стоматологів, палата медспеціалістів і фармацевтична палата).

Ці палати мали отримати низку функцій: зокрема, право на видачу свідоцтв про здійснення медичної практики, на створення і ведення реєстру тощо.

Заступник голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування Артем Дубнов (“Слуга народу”) під час представлення законопроєкту повідомив, що створення нового органу має відбуватися поетапно з пілотними проєктами.

Під час перехідного періоду за рік пропонувалося створити палату стоматологів, потім – палату фармацевтів, а потім вже й інші палати.

Під час обговорення в чаті фракції “слуги народу” виступали на підтримку цього законопроєкту. Переписку зафіксував кореспондент #Букв.

“Треба підтримувати. Дві професії точно готові до самоврядування – стоматологи та фармацевти”, – написав нардеп Микита Потураєв.

Інші “слуги” також виступали за “побудову професійного самоврядування лікарів”.

Зазначалося, що “почати зі стоматологів” – “відмінна ідея”, оскільки вони “готові відпрацювати пілот”.

Однак законопроєкт не знайшов підтримки серед інших фракцій.

Нардепи не від “слуг” критикували документ, називали його таким, що несе корупційні ризики, зазначали, що органам самоврядування медиків хочуть передати невластиві їм функції.