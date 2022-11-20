Протягом останніх двох місяців дві роти, підпорядковані Східному військовому округу, втекли після вбивства їх командира.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Нещодавній відступ російських військ з правобережжя Херсона відбувся у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії. Втрати транспортних засобів, на думку розвідки, цього разу обчислювалися десятками, а не сотнями одиниць. Значна частина залишеної техніки була успішно знищена російськими військами, щоб Україна нічого не дістала.

На думку британської розвідки, цей відносний успіх частково пояснюється ефективнішим єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна.

Одначе, сила залишається роздробленою поганим молодшим і середнім керівництвом і культурою “прикриття”. Наприклад, за останні місяці дві роти, підпорядковані Східному військовому округу, втекли після вбивства їх командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент.