Дві третини українців не підтримують рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії.

Про це свідчить опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведене 18-23 грудня 2019 року.

Зазначається, що питання імпорту електроенергії з інших країн критично сприймається опитаними. Незважаючи на те, що в цілому в питанні імпорту з Європи та Білорусі переважає позитивно-нейтральна позиція (26-29 % – позитивно, 27-30 % – нейтрально), критиків більше (35-37 %).

Водночас, майже дві третини опитаних не підтримують рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії, 29 % – підтримують. При цьому, найбільш гострій критиці це рішення піддалося серед респондентів Заходу і Центру. Серед жителів Півдня і Сходу також це рішення було сприйнято неоднозначно.

Крім того, 65 % громадян України вважають, що рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії вигідно в першу чергу олігархам. Лише 11 % вважають, що воно принесе користь населенню України, 8% – промисловим підприємствам.

Також 40 % опитаних вважають імпорт енергоносіїв з Росії загрозою для національної безпеки, майже стільки ж – ні. Щодо питання закупівлі енергоресурсів в країнах Європи, то ця ідея більшістю населення не сприймається як загроза (64 %).

Соціологічна група “Рейтинг” у період з 18 по 23 грудня 2019 року опитала населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.