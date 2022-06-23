Майже дві третини німців вважають захист таких європейських цінностей, як свобода і демократія, пріоритетним, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя. За це висловилися 65% опитаних у Німеччині під час дослідження Eurobarometer, результати якого 22 червня оприлюднив Європарламент.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

Відповідно до даних соціологів, 48% опитаних у ФРН висловили готовність до підвищення цін на енергоносії задля опору російській агресії в Україні. 46% аналогічно відповіли на питання про зростання цін на продукти. З усіх трьох питань респонденти у Німеччині виявляли вищу готовність, ніж у середньому щодо ЄС.

За загальними даними опитування щодо ЄС, на тлі військових дій в Україні 65% респондентів схвально ставляться до того, що їхні країни входять до європейської спільноти – це найвищий показник із 2007 року, коли він становив 58%.

У Німеччині рівень підтримки ЄС серед опитаних становив 77%. У порівнянні з аналогічним опитуванням 2021 року, громадська підтримка ЄС значно зросла у всіх країнах, найбільше у Литві (+20 процентних пунктів), Мальті (+12 процентних пунктів) та Естонії (+9 процентних пунктів).

21 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що в країні “існує ризик дуже серйозної економічної кризи через різке зростання цін на енергоносії, через проблеми з постачанням, через інфляцію”.

“За кілька тижнів і місяців у нас може скластися дуже тривожна ситуація”, – застеріг політик.

На його думку, Німеччину можуть очікувати від трьох до п’яти років обмежень.