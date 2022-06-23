Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.
Відповідно до даних соціологів, 48% опитаних у ФРН висловили готовність до підвищення цін на енергоносії задля опору російській агресії в Україні. 46% аналогічно відповіли на питання про зростання цін на продукти. З усіх трьох питань респонденти у Німеччині виявляли вищу готовність, ніж у середньому щодо ЄС.
За загальними даними опитування щодо ЄС, на тлі військових дій в Україні 65% респондентів схвально ставляться до того, що їхні країни входять до європейської спільноти – це найвищий показник із 2007 року, коли він становив 58%.
У Німеччині рівень підтримки ЄС серед опитаних становив 77%. У порівнянні з аналогічним опитуванням 2021 року, громадська підтримка ЄС значно зросла у всіх країнах, найбільше у Литві (+20 процентних пунктів), Мальті (+12 процентних пунктів) та Естонії (+9 процентних пунктів).
21 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що в країні “існує ризик дуже серйозної економічної кризи через різке зростання цін на енергоносії, через проблеми з постачанням, через інфляцію”.
“За кілька тижнів і місяців у нас може скластися дуже тривожна ситуація”, – застеріг політик.
На його думку, Німеччину можуть очікувати від трьох до п’яти років обмежень.
- Нагадаємо, у Німеччині виникла криза з постачанням газу, тому міністр економіки Роберт Габек оголосив другий рівень газової небезпеки – “тривогу”.
- Скорочення постачання російського газу балтійським газопроводом “Північний потік” є “економічною атакою” з боку президента РФ Володимира Путіна. Таку думку віце-канцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек висловив на Дні німецької промисловості у Берліні.
- Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол висловився, що РФ може перекрити Європі постачання газу взимку. Він порадив країнам ЄС терміново готуватися до такого варіанту.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю, “доки буде потрібно”. Він також висловив прихильність Німеччини до Литви та інших східних союзників.