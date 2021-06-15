Дві третини усіх серіалів на провідних українських телеканалах (зокрема, таких як "1+1", "Інтер" та "Україна") демонструються російською мовою.

Про це поінформували в пресслужбі уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Так, секретаріатом уповноваженого упродовж тижня (з 1 червня по 7 червня цього року) з метою аналізу мови демонстрації телесеріалів на українському телебаченні був здійснений моніторинг “п’яти найбільш рейтингових телевізійних каналів”. Це наступні телеканали: “1+1”, “Інтер”, “Україна”, “СТБ” та “ICTV”.

У пресслужбі омбудсмена зазначили, що аналіз “засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою”.

Так, від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах менше половини демонструються українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською). При цьому, наприклад, на телеканалах “Інтер” та “1+1” транслюється лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі “Україна” їх тільки 2.

“Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної. Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіа-груп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки “поганим танцюристам” завжди щось заважає”, – наголосив Тарас Кремінь, коментуючи результати дослідження.

Він додав, що неухильне виконання норм мовного закону значно збільшить частку української мови на телебаченні, “допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовних квот, не вдаючись до примітивних маніпуляцій, наприклад, називаючи рекламу прального порошку телепередачею”.