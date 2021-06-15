Про це поінформували в пресслужбі уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.
Так, секретаріатом уповноваженого упродовж тижня (з 1 червня по 7 червня цього року) з метою аналізу мови демонстрації телесеріалів на українському телебаченні був здійснений моніторинг “п’яти найбільш рейтингових телевізійних каналів”. Це наступні телеканали: “1+1”, “Інтер”, “Україна”, “СТБ” та “ICTV”.
У пресслужбі омбудсмена зазначили, що аналіз “засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою”.
Так, від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах менше половини демонструються українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською).
При цьому, наприклад, на телеканалах “Інтер” та “1+1” транслюється лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі “Україна” їх тільки 2.
“Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної. Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіа-груп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки “поганим танцюристам” завжди щось заважає”, – наголосив Тарас Кремінь, коментуючи результати дослідження.
Він додав, що неухильне виконання норм мовного закону значно збільшить частку української мови на телебаченні, “допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовних квот, не вдаючись до примітивних маніпуляцій, наприклад, називаючи рекламу прального порошку телепередачею”.
- Як відомо, з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.
- На початку червня нардепи-“слуги” спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину. Проте у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.
- Тепер же нардепи від пропрезидентської фракції “Слуги народу” хочуть внести зміни до закону про українську мову й вивести з-під його дії телебачення.
- 14 червня під стінами комітетів Верховної Ради зібралася акція на підтримку обов’язкового дубляжу фільмів та серіалів українською мовою.