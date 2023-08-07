Сьогодні у відео думки бійців про те, чи потрібна мобілізація з 18-ти років, про вимоги до фізо у 3 ОШБр, військові професії для дівчат та що робити тим, кому ще немає 18-ти, але є велике бажання воювати.

За словами друга Істока, якщо говорити про фізичну підготовку штурмовиків, то важливішу роль тут грає сила духу бійця.

“Зрозуміло, що ти маєш старатися підтримувати певну форму, але треба мати мінімальну силу духу, а краще середню. Будь-які штурми – це максимально на витривалість, силу духу. Фізухи іноді там може не вистачати, чисто на моралі пацани вивозять”, – пояснює він.

Друг Хмурий, який займається допідготовкою рекрутів, каже, що тут люди мають можливість підкачатись і покращити свої фізичні показники перед КМБ. “У мене нема конкретних вимог, щоб ти стільки-то разів відтискався, стільки-то важив. Можете подивитись зараз на рекрутів – вони абсолютно різної комплекції. У нас нема критеріїв, що ти маєш бути 2 метри в ширину, 2 метри ростом. Я теж не найкрепший тіп”, – каже він.

“Піхота – це мала частина бойового підрозділу. Для того, щоб піхотинець міг воювати, його потрібно нагодувати, дати транспорт, заправити, дати БК, це все дістати, зарядити, – і тоді піхотинець може вести бойові дії. Ризикує, звичайно, найбільше піхотинець, але є ще купа професій, які забезпечують життєдіяльність підрозділу, і вони – не є бойові. Хоча загалом підрозділ бойовий, тому всі проходять підготовку”, – пояснює він.

Якщо ж людина хоче бути снайпером, то спочатку їй треба показати себе у піхоті, не важливо, дівчина це чи хлопець.

“У нас весь керівний склад підрозділу проходив через піхоту, особливо на початку повномасштабки, а деякі ще й в АТО. Всі мають розуміння, як живе піхота”, – констатує Істок.

“Воювати доведеться всім, просто зрозумійте і прийміть це. Ворог – розумний, він вчиться. Те, що ми першими почали робити, вони вже поставили на рейки. Вони – не дебіли. Якщо ми це не зупинимо, воно прийде в кожен дім, буде потім всюди все зруйновано”, – каже Істок.