Відео з київського двіжу за участі бійців Третьої штурмової бригади Хати, Тохи, Розового і Процента, що відбувся в кінці червня. Під час івенту хлопці багато жартували, ділилися фронтовими історіями й відповідали на питання ведучого та присутніх. Зокрема, розповіли про те, як потрапили у 3 ОШБр, чим займались до війни та чи мали до початку повномасштабного вторгнення бойовий досвід.

Перший випуск був присвячений рекрутингу до підрозділу, тож значна частина питань стосувалась теми приєднання до лав 3 ОШБр. Бійці ділилися думками про те, що найважче у навчанні під час Курсу молодого бійця, скільки рекрутів витримують до кінця та чи новобранцям доведеться самим купувати спорядження на війну.

“Загалом забезпечують основними речами – каска, бронежилет, форма, берці. Якщо хочеш ах*єнно виглядати, бо на війні головне – стиль, то докуповуєш собі. Але якщо приїхав у кросівках і штанах, то тебе одягнуть, взують, тобі буде в чому воювати”, – каже Тоха. Екіпа також залежить від спеціалізації бійця та функцій, які він виконує, додають штурмовики.

Про постійні тренування й вишколи в паузах між боями, розповів Процент.

“Це одна з переваг служби у 3 ОШБр, через те, що у нас дуже висока підготовка, тому що весь вільний час ми витрачаємо на тренування, заняття з тактики, медицини. Тренуємо людей, як штурмувати будівлю, посадку тощо”, – пояснює він.

Зі свого досвіду бійці бригади розповіли про важливі навички, необхідні штурмовикам, та основні якості, якими має володіти командир.

“Потрібно бути рішучим, добре знати, на що здатні твої люди, яку задачу вони можуть виконати, і головне – це не жаліти особовий склад, а берегти”, – каже Хата.

Скільки триває КМБ в Третій штурмовій, як перевестись в бригаду, особливості побуту на фронті та які питання дратують бійців – про це та багато іншого дивіться у відео.