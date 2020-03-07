Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення до українців, в якому коротко підвів підсумки свого перебування на посаді очільника Уряду.

Відео оприлюднено на його Facebook-сторінці.

Так, Гончарук заявив, що його команда за півроку роботи “заклала фундамент реформ”. Крім того, він подякував усім, хто його підтримував.

“Сьогодні я хочу подякувати всім, хто був поруч і довіряв нашому Уряду ці шість місяців. Всім тим, хто писав, телефонував і просто підтримував нас останні п’ять днів. За півроку роботи наша команда заклала фундамент реформ і змін. Але багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю. Завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народові”, – зазначив Гончарук.

Він також подякував своїй команді, з якою працював в Уряді. За словами Гончарука, зараз в Україні є “нове покоління”, від якого залежить майбутнє країни.

“Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване заради успішного майбутнього нашої країни. Нове покоління є. Саме від нас, нашої команди залежить успішне майбутнє нашої держави. Слава Україні!” – підсумував Гончарук.

Дякую команді та всім, хто нас підтримував Друзі! Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави. Опубліковано Олексій Гончарук Субота, 7 березня 2020 р.

Тим часом у Мережі з’явилася інформація, що колишній прем’єр полетів на відпочинок після відставки. Про це зокрема, пише видання LIGA.net, журналіст якого опинився в одному літаку з Гончаруком.

“У розмові з журналістом Гончарук сказав, що вирішив відпочити і летить у відпустку. На запитання про Кабмін запропонував зустрітися після відпустки. Рейс направляється в Португалію. Гончарук летить економ-класом”, – стверджує видання.