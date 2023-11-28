9 грудня
Лекторій:
12:00. Лекція «Розлади харчової поведінки» від психологині Ксенії Черник
14:00. Лекція про ПТСР від професора патофізіології Віктора Досенка
16:00. Панельна дискусія про веганство з активістками ГО «Кожна Тварина»
Сцена:
13:00. Діджей сет Slava Bondar
15:00. Max Andruh (live)
16:00. Special guest oneWITCH
17:00. Василь Байдак — стендап
17:30. Аукціон з Василем Байдаком
19:00. Monotonne (live)
20:00. Діджей сет ТУЧА
10 грудня
Лекторій:
12:00. Лекція «Рослинне харчування: міфи і реалії» від докторки медичних наук, професорки НМУ ім. О.О.Богомольця Валентини Мойсеєнко
14:00. Панельна дискусія з військовими веган_ками
16:00. Лекція «Чому веганства недостатньо» від очільниці ГО «Кожна Тварина» Тамари Х’юман
Сцена:
13:00. Діджей сет Béllis
15:00. Діджей сет від OCHII
17:00. Стендап — Світлана Немонежина
18:00. Warнякання Антон Слєпаков / Андрій Соколов
19:00. Діджей сет Data Molfar
Локація:
Набережно-Хрещатицька 31/36
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