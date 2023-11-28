9 грудня

Лекторій:

12:00. Лекція «Розлади харчової поведінки» від психологині Ксенії Черник

14:00. Лекція про ПТСР від професора патофізіології Віктора Досенка

16:00. Панельна дискусія про веганство з активістками ГО «Кожна Тварина»

Сцена:

13:00. Діджей сет Slava Bondar

15:00. Max Andruh (live)

16:00. Special guest oneWITCH

17:00. Василь Байдак — стендап

17:30. Аукціон з Василем Байдаком

19:00. Monotonne (live)

20:00. Діджей сет ТУЧА

10 грудня

Лекторій:

12:00. Лекція «Рослинне харчування: міфи і реалії» від докторки медичних наук, професорки НМУ ім. О.О.Богомольця Валентини Мойсеєнко

14:00. Панельна дискусія з військовими веган_ками

16:00. Лекція «Чому веганства недостатньо» від очільниці ГО «Кожна Тварина» Тамари Х’юман

Сцена:

13:00. Діджей сет Béllis

15:00. Діджей сет від OCHII

17:00. Стендап — Світлана Немонежина

18:00. Warнякання Антон Слєпаков / Андрій Соколов

19:00. Діджей сет Data Molfar

Локація:

Культ Мотив

Набережно-Хрещатицька 31/36

Квитки-донати в шапці профілю Культ Мотив. Один квиток — два дні фестивалю!

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