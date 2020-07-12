Двоє українських військових отримали поранення під час обстрілу на Донбасі

Сьогодні, 12 липня, під час обстрілів бойовиками в Донецькій області було поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних Сил.

У неділю, 12 липня, бойовики відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Дослідного (Донецька область) з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення, їм надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу. Військовослужбовці ООС вели вогонь у відповідь.

“Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються”, — йдеться в повідомленні.