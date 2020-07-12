Двоє українських військових отримали поранення під час обстрілу на Донбасі

Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних Сил.
У неділю, 12 липня, бойовики відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Дослідного (Донецька область) з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення, їм надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу. Військовослужбовці ООС вели вогонь у відповідь.
“Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються”, — йдеться в повідомленні.
- Незаконні збройні формування РФ в суботу, 11 липня, 10 раз порушили режим припинення вогню. Поранені троє українських військовослужбовців.
- 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.