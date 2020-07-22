Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Олександр Клерн (швед) і Камілла Ейрюд (норвежка) планували весілля ще до пандемії коронавірусу і вирішили його не скасовувати після закриття кордонів.

“Ми не хотіли змінювати дату… все, чого ми хотіли, це одружитися!”, – відзначили молодята в коментарі ВВС.

Пара обмінялася клятвами посеред лісу на південному сході Норвегії, в районі Холебекк, поруч зі шведським кордоном. Вони стояли на одному боці кордону, а деякі члени їхніх сімей та друзі – на іншому. Між ними натягнули білу стрічку.

На весілля також прийшли двоє поліцейських, які стежили, щоб кордон не порушували.

Фото: ВВС

Наречена розповіла ВВС, що озвучила ідею весілля на кордоні як жарт, але друзі та сім’я її підтримали.

“Ми хотіли стати чоловіком і дружиною! Любов перемагає все!” – наголосила вона.

Варто відзначити, що Норвегія поки не включила Швецію в список країн, громадянам яких дозволено в’їзд в країну в умовах епідемії коронавірусу.

Фото: ВВС

Foto: Mattis Sandblad/vg.no

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