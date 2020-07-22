Двоє закоханих, громадяни Швеції та Норвегії, одружилися на кордоні цих країн через коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Олександр Клерн (швед) і Камілла Ейрюд (норвежка) планували весілля ще до пандемії коронавірусу і вирішили його не скасовувати після закриття кордонів.

“Ми не хотіли змінювати дату… все, чого ми хотіли, це одружитися!”, – відзначили молодята в коментарі ВВС.

Пара обмінялася клятвами посеред лісу на південному сході Норвегії, в районі Холебекк, поруч зі шведським кордоном. Вони стояли на одному боці кордону, а деякі члени їхніх сімей та друзі – на іншому. Між ними натягнули білу стрічку.

На весілля також прийшли двоє поліцейських, які стежили, щоб кордон не порушували.

Наречена розповіла ВВС, що озвучила ідею весілля на кордоні як жарт, але друзі та сім’я її підтримали.

“Ми хотіли стати чоловіком і дружиною! Любов перемагає все!” – наголосила вона.

Варто відзначити, що Норвегія поки не включила Швецію в список країн, громадянам яких дозволено в’їзд в країну в умовах епідемії коронавірусу.