В Австралії оштрафували двох чоловіків, які засмагали оголеними, а потім загубилися в Королівському національному парку, тікаючи від оленя.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Чоловіків знайшли після того, як вони звернулися за допомогою.

30-річного чоловіка виявили голим з рюкзаком приблизно в 40 кілометрах від центру Сіднея, а 49-річного чоловіка знайшли “частково одягненим”.

Вони розповіли, що засмагали на пляжі на південь від Сіднея, але, коли до них вийшов олень, вони злякалися, побігли в ліс і заблукали.

Їх оштрафували на 1000 австралійських доларів (750 доларів США) за порушення постанови громадської охорони здоров’я, що забороняє жителям Великого Сіднея виїжджати за межі цього району. Таке правило було введено для запобігання поширенню Delta-штаму коронавірусу.