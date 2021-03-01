Про це глава українського МЗС написав у Facebook.
За словами Кулеби, вчора двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.
“Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними”, – написав міністр.
Він зазначив, що відкликав з-за кордону цих співробітників.
“Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення”, – пише Кулеба.
Він також додав, що МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами і очікує від них швидкого та неупередженого розслідування, а також встановлення усіх обставин справи.
- У грудні 2020 року в Одесі Служба безпеки України (СБУ) попередила контрабанду до Євросоюзу партії кокаїну. При цьому у різних силових відомств кількість вилученого наркотику різнилася.