Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відкликав із закордонного відрядження двох співробітників посольства України в Польщі через затримання на контрабанді.

Про це глава українського МЗС написав у Facebook.

За словами Кулеби, вчора двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.

“Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними”, – написав міністр.

Він зазначив, що відкликав з-за кордону цих співробітників.

“Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення”, – пише Кулеба.

Він також додав, що МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами і очікує від них швидкого та неупередженого розслідування, а також встановлення усіх обставин справи.