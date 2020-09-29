Двоє білорусів - Павло Пєсков і Владислав Євстегнєєв - засуджені до трьох років колонії за опір співробітникам ОМОНу в ході бійки на акції 19 червня. Саме таке покарання просив прокурор Сергій Габрукович.

Про це повідомляє правозахисний центр “Вясна”.

25-річного Владислава Евстегнеева затримали для відбування покарання в залі суду відразу після оголошення вироку. 31-річному Павлу Пєскова змінили запобіжний захід з домашнього арешту на взяття під варту ще 18 вересня. 11 днів йому зарахують в тюремний термін.

Суд порахував, що Павло Пєсков і Владислав Євстегнєєв надали силовий опір співробітникам ОМОНу В’ячеславу Яковенко та Євгену Баранову, тим самим вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 363 КК. Суд встановив, що силовики отримали травми: “пошкодження обмундирування і подряпини на колінах і ліктях, що не призвели до короткочасного розладу здоров’я і значної втрати працездатності”.

У Яковенко подряпина на лівому коліні розміром 2 см на 1,5 см. Фотофіксації пошкоджень не проводилося – “не передбачено внутрішніми розпорядженнями”.

На суді Владислав Євстегнєєв визнав провину повністю, Павло Пєсков – частково. Євстегнєєв розповів, що вплутався в бійку через крику жінки біля міліцейського мікроавтобуса. Він подумав, що жінку б’ють. Тоді він підбіг до співробітника ОМОНу і “схопив його рукою”, після чого в результаті тиску натовпу людей і через те, що Євстегнєєв підвернув ногу, він впав разом зі співробітником ОМОНу: “Я утримувався за омонівці, щоб падаючи, не вдаритися про плитку “.

Павло Пєсков заявив, що на вулиці почув крики про допомогу і побачив бійку, в якій “омоновец натискає на людину”. Пєсков вирішив втрутитися, так як хотів припинити конфлікт. Спеціально завдати шкоди співробітникам ОМОНу ні у Павла Пєскова, ні у Владислава Євстегнєєва не було.