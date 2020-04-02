Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що мешканці Києва та Авдіївки в порушення встановлених режимних правил, поза контрольними постами, пішки, пробрались на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку.
На сталкерів складено адміністративні протоколи.
Чоловікам загрожує штраф у вигляді від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі прийматиме суд.
- Станом на ранок 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- В уряді вирішили запровадити жорсткіші карантинні обмеження до 24-го квітня 2020 року.