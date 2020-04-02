Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що мешканці Києва та Авдіївки в порушення встановлених режимних правил, поза контрольними постами, пішки, пробрались на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку.

На сталкерів складено адміністративні протоколи.

Чоловікам загрожує штраф у вигляді від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі прийматиме суд.