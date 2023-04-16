Зважаючи на те, що українські сили готуються до весняного контрнаступу, який може відкрити нову фазу майже 14-місячної війни, в оприлюднених документах Пентагону приділена підвищена увага до недоліків військової допомоги Заходу.

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

Як зазначається, деякі українські високопоставлені особи навіть привітали “злив” документів, які підтвердили те, про що наголошувалося впродовж останніх місяців – Україні потрібно більше зброї та боєприпасів. За попереднім прогнозом, запас ракет для української протиповітряної оборони радянських часів закінчиться вже до травня 2023 року.

“З багатьох точок зору, витік секретної документації дійсно корисний, я навіть можу запевнити, що хороший для України”, – сказав Олексій Гончаренко, член парламенту від партії “Європейська солідарність”.

Оприлюднені в соціальних мережах дані розвідки Пентагону та слайди брифінгів надали нові подробиці про стан бойових дій та війни в цілому. Проте, на думку західних аналітиків і політиків, вони не змінили докорінно загальне уявлення про війну РФ в Україні. Вони кажуть, що матеріали, які з’явилися у відкритому доступі, значною мірою відповідають вже відомим їм фактам про війну.

“Це не змінить нашої позиції”, – прокоментував Нільс Шмід, речник з питань зовнішньої політики в німецькому парламенті від партії канцлера Олафа Шольца. “Ми усвідомлюємо, що зараз саме той час, коли необхідно передати Україні зброю”.

Як пояснили у виданні, відкритим залишається питання щодо спроможності Заходу надати те, що потрібно в цей вирішальний момент – момент контрнаступу. Європейські посадовці заявляють, що вони працюють над прискоренням постачання артилерійських снарядів в Україну, проте виникають певні труднощі.

“Ми не можемо виробляти набагато більше, принаймні, не так швидко”, – сказав Ульріх Шпек, німецький аналітик з питань зовнішньої політики.

Повідомляється, що “злиті” дані демонструють наскільки сильно військові зусилля залежать від Сполучених Штатів. Американські спецслужби змогли проникнути всередину російської армії настільки глибоко, що в режимі реального часу попереджають Україну про авіаудари ворожої армії і навіть про їхні конкретні цілі.

Одне з найбільших побоювань Заходу щодо витоку інформації полягало в тому, що Кремль намагатиметься встановити і перекрити джерела розвідки США. Однак за тиждень, що минув від оприлюднення даних в Telegram і Twitter, ці занепокоєння не справдилися.

За словами українських посадовців, витоки серйозно не вплинуть майбутній наступ, оскільки Росії вже були відомі вразливі місця армії (наприклад, нестача зброї та боєприпасів).

Крім того в NYT додали, що інформація з оприлюднених документів про президента Володимира Путіна і його найближче коло оточення з’являється переважно з чуток. Відтак, деталі про змову високопоставлених російських посадовців з метою саботажу повномасштабного вторгнення належить українському законодавцю, “який отримав інформацію від невстановленого російського джерела, що має доступ до кремлівських чиновників”. Водночас у документах Пентагону досить детально описують численні проблеми російських військ.

Відзначається, що для аналітиків по всьому світу, які займаються аналізом відео з соціальних мереж, щоб зібрати дані про хід війни, витоки “не подарували нічого нового”.

Відтак, незалежний російський військовий аналітик, Руслан Левієв, заявив, що документи відповідають його попереднім висновкам. Ідеться про, ймовірну невдачу українського контрнаступу через проблеми з мобілізацією солдатів і нестачею боєприпасів.

ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.